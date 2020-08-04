2020-08-04T12:57:16+03:00
Общество

В Брянской области нашли захоронение погибшего в годы войны летчика

Активисты и родственник солдата установят на могиле памятник
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: группа поселка Белые Берега в vk.com.Фото: группа поселка Белые Берега в vk.com.
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В Брянской области нашли захоронение погибшего в годы войны летчика. В субботу, 8 августа, активисты общественной организации «Белые Берега» и поисковики отряда «Пересвет» установят памятник на могиле солдата. К работам подключится двоюродный внук погибшего летчика Михаил Дремов, который и начал поиск своего родственника.

В конце мая житель Хабаровского края Михаил Дремов обратился к брянцам за помощью в розыске места гибели своего двоюродного деда, погибшего в воздушном бою 5 апреля 1943 года южнее станции Белые Берега.

По словам хабаровчанина, его родственник 1917 года рождения был штурманом самолета Пе-2. Их машину подбили фашисты в неравном бою. Летчики совершили вынужденную посадку в брянских лесах.

Командира, старшего лейтенанта Озеркова тяжело ранило, впоследствии ему ампутировали левую ногу. Воздушный стрелок-радист, старшина Русанов получил легкие ранения, а вот штурман, старший лейтенант Леонид Соловьев погиб.

После посадки самолета старшина Русанов похоронил погибшего товарища и спрятал в укрытии командира. В течение недели он пробирался к партизанам. Ему повезло выйти на своих. Двух летчиков переправили сначала в штаб партизанского отряда, а затем в Москву.

В 1960-х годах командир Озерков приезжал на место падения самолета. Тогда обломки Пе-2 нашли учащиеся брянской средней школы №41 южнее Белых Берегов. Но место погребения погибшего летчика Леонида Соловьева долгое время не было известно.

После обращения Михаила Дремова брянские активисты начали поиск. В июне появилось сообщение, что воинское захоронение найдено в лесу в четырех километрах от деревни Осиновые дворики.

Теперь активисты вместе с двоюродным внуком погибшего летчика Михаилом Дремовым собираются установить на этом месте памятник лейтенанту Леониду Соловьеву. Выезд на место они запланировали уже в ближайшую субботу, 8 августа. Активисты приглашают всех желающих присоединиться к ним. Участники стартуют из Белых Берегов в 7.00 от магазина Магнит (на «Горке»), рассказали в социальной сети в группе поселка Белые Берега.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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