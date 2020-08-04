Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 августа 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7490 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли всего у трех жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (20) и Фокино (3). По одному новому случаю обнаружили в городе Сельцо, в Дятьковском, Климовском, Почепском, Мглинском, Брасовском и Клинцовском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3172 (+20)

— Брянский район – 562

— Дятьковский район – 416 (+1)

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 242 (+1)

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185

— Жуковский район – 165

— Стародубский район – 154

— Фокино – 155 (+3)

— Клинцы – 143

— Климовский район – 141 (+1)

— Трубчевский район – 142

— Почепский район – 133 (+1)

— Мглинский район – 122 (+1)

— Выгоничский район – 122

— Клетнянский район – 96

— Навлинский район – 93

— Дубровский район – 91

— Брасовский район – 88 (+1)

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 70

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 46 (+1)

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 36

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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