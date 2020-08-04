2020-08-03T19:10:00+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 августа 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 4 августа 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 3 августа он составил 1,01.В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 3 августа он составил 1,01.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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По состоянию на час ночи 4 августа в Брянской области коронавирусом заболели 7460 человек. С болезнью справился 6121 пациент. Умерли 35 жителей Брянской области.

За минувшие сутки в регионе опять насчитали 30 новых коронавирусных больных. Такое количество инфицированных ежедневно фиксируют уже на протяжении четырех дней. За сутки от коронавируса никто не умер, выздоровели 47 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (24). В Брянском районе два теста показали положительный результат. По одному новому случаю обнаружили в городе Фокино, в Трубчевском, Почепском и Комаричском районах.

В регионе обновился коэффициент распространения коронавируса. 3 августа он составил 1,01. Накануне этот показатель был равен 1,13.

Брянские медучреждения возвращаются к своей обычной профильной деятельности. К привычному режиму работы уже вернулись пять из десяти больниц, боровшихся с коронавирусом. Это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки. В случае роста заболеваемости медицинские организации перепрофилируют под коронавирусные госпитали в течение суток.

В регионе приступили к диспансеризации и профилактическим медосмотрам взрослых и детей. Все процедуры проводят с соблюдением профилактических мер.

В настоящее время на Брянщине COVID-19 продолжают лечить в пяти перепрофилированных медицинских организациях. Общее число «коронавирусных» коек – 599, из них 190 – с подключением к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Росстат опубликовал данные о заболеваемости на Брянщине в мае. По их информации, в регионе в последний месяц весны умерли 149 человек с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция». Коронавирус стал основной причиной смерти в 20 случаях. 129 человек умерли по другим причинам.

При этом в 10 летальных случаях новая инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. А в 119 случаях коронавирус не повлиял на течение основной болезни.

В Центральном федеральном округе Брянская область по числу смертей с подтвержденным диагнозом «коронавирус», который не стал основной причиной смерти, находится на третьем месте после Москвы и Московской области. А по количеству умерших именно от коронавируса - на 12-м месте в ЦФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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