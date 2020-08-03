Жителя Брянской области приговорили к пожизненному заключению. В августе 2019 года в деревне Глаженка около продуктового магазина нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение местному жителю за сделанное замечание.

Потерпевший позднее скончался в больнице. При задержании пьяный дебошир попытался ранить полицейского и спровоцировал стрельбу из табельного оружия.

Преступником оказался ранее судимый 48-летний житель города Сельцо. За убийство и посягательство на жизнь полицейского его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Также он обязан выплатить один миллион рублей моральной компенсации вдове погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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