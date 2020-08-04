В Брянске к декабрю построят две пристройки к детским садам

В Брянске к декабрю 2020 года построят две новые пристройки к детским садам. Они появятся у дошкольных учреждений №15 "Ягодка" в Володарском районе и №147 "Голубые дорожки" в Бежице. Стоимость каждого проекта - больше 58 миллионов рублей.

Деньги выделили по региональной программе «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Эти средства поступили из федерального и областного бюджетов.

В прошлом году в Брянске открыли шесть новых детских садов и одну ясельную пристройку. В начале 2020 года завершилось строительство детского сада "Левушка" на улице Романа Брянского и шести пристроек. Они рассчитаны на 530 малышей.

1 сентября откроет свои двери новая школа №71 на территории старого аэропорта. А вот школа на улице Флотской должна появится только к 2022 году.

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