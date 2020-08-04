В Брянской области в августе из-за ремонта путей изменится расписание электричек

В Брянской области в августе из-за ремонта путей изменится расписание пригородных поездов и электричек. Корректировки коснутся Унечского, Жуковского и Дятьковского направлений, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

С 6 по 31 августа ремонтные работы пройдут на однопутном перегоне Манюки-Туросна. Они будут идти только в рабочие дни. Поэтому в дни ремонта поезда №6905, который отправляется из Унечи в 12:14, и №6906, отправляющийся из Новозыбкова в 14:27, не будут ходить на участке Туросна-Новозыбков.

С 25 по 31 августа железнодорожники будут ремонтировать однопутный перегон Рассуха-Унеча. Эти дни поезда №6303, отправляющийся из Брянска в 8:59, и №6306, который отправляется из Унечи в 12:45, выполнят укороченные рейсы. Составы не будут курсировать на участке, где пройдет ремонт.

12 августа изменится расписание некоторых поездов на Дятьковском направлении. Пригородный поезд №6103 отправится со станции Дятьково в 9:35 - на 1 час 49 мин раньше привычного расписания, №6105 – в 15:37, на 1 час 13 мин позже, поезд №6106 – от станции Брянск-Орловский отправится в 14:16 - на 1 час 43 мин позже.

13 и 15 августа ремонтные работы пройдут на участке Сельцо-Брянск. Поэтому пригородные электропоезда №6211, который отправляется из Жуковки в 12:55, и №6214, отправляющийся из Брянска-Орловского в 17:17, не будут ходить на участке Брянск-Сельцо.

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