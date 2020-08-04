2020-08-04T17:46:30+03:00
Происшествия

В Брянске насмерть разбилась выпавшая из окна многоэтажки 8-летняя девочка

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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В Брянске восьмилетняя девочка насмерть разбилась, выпав из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась 30 июля в Фокинском районе Брянска.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали обстановку места проживания потерпевшего ребенка, допрашивают родителей и других родственников, назначили необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи отмечают, что подобные трагедии продолжают происходить. Родители или законные представители детей не осознают своей ответственности за безопасность несовершеннолетних. Не ставьте мебель около окон. Не оставляйте детей одних при открытых окнах. Москитная сетка дает ощущение защиты, но маленький ребенок легко ее выламывает своим весом.

В подобных случаях уголовные дела в отношении виновных направляют в суд. Родителей призывают внимательней следить за безопасностью детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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