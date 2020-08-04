Игорь Маковский: более 23,5 тысяч километров линий электропередачи и свыше 6,5 тысяч подстанций с начала года отремонтировали «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика.

Отремонтированы 6654 трансформаторные подстанции (при плане с начала года 6486). Произведен ремонт 23678 километров воздушных и кабельных линии электропередачи (план – 23671). С целью противодействия аварийным ситуациям, связанных с падением на ЛЭП деревьев и их обломков, произведена расчистка 17431 га и расширение 262 га просек воздушных линий (план – 16030 га и 216 га соответственно).

«Мы нацелены на то, чтобы, невзирая на внешние факторы, своевременно и в полном объеме выполнить все мероприятия ремонтной программы. Это позволит нам на самом высоком профессиональном уровне решить ключевую для энергетиков задачу - обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение потребителей 20 регионов страны в осенне-зимний период», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Основные мероприятия ремонтной программы стартуют по окончании очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации значительную часть нуждающегося в ремонте оборудования, и завершаются к концу сентября. Основной их объем приходится на лето. На ряде крупных и значимых объектов работы уже завершены либо близки к окончанию. Так, специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» закончили ремонт высоковольтной линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Восточная левая, правая», от надежной работы которой зависит электроснабжение 17 населенных пунктов Елецкого района с населением более 17 тысяч человек, в том числе ряда крупных объектов - Елецкой дистанции электроснабжения ОАО «РЖД», ООО «Елецкий горнообогатительный рудник», ОАО «Елецкий машиностроительный завод», ООО «Каменный карьер Голиково», ОАО «Елецкий гормолзавод». Также данная линия питает исправительно-трудовые колонии города Ельца. В ходе ремонта энергетики заменили 6 поврежденных промежуточных опор, произвели расчистку 3,1 га трассы линии от растительности.

В настоящее время специалисты Липецкэнерго продолжают ремонт одного из наиболее значимых энергообъектов города Липецка - подстанции 110 кВ «ГПП-2». Завершение работ запланировано на конец августа. В результате будет обеспечена надежность энергоснабжения 22 тысяч жителей областного центра, ряда социально значимых и крупных промышленных предприятий, в числе которых - Липецкий завод гусеничных тягачей, выпускающий технику для вооруженных сил России и других стран, а также объекты Новолипецкого металлургического комбината, входящего в тройку крупнейших металлургических предприятий страны.

В Кировской области проведены комплексные работы на крупных питающих центрах 110 кВ «Яранск» и 110 кВ «Демьяново», от которых в общей сложности запитаны 45 населенных пунктов с населением более 12 тысяч человек, а также ряд социально-значимых объектов. Текущий и капитальный ремонт оборудования данных подстанций позволит повысить надежность и качество электроснабжения населения Подосиновского и Яранского районов Кировской области.

В Воткинском районе и городе Воткинске Удмуртской Республики с начала года уже отремонтировано более 200 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 11 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Выполнен ремонт участков воздушных линий 10 кВ в деревнях Светлое, Первомайское, Кивары, Июльское.

В Орловской области в июне произведен ремонт силового трансформатора на ПС 110/35/10 кВ "Коммаш" в г. Мценск, которая питает одноименное предприятие по сборке коммунального и авиационного оборудования и прилегающую территорию с населенными пунктами. Также отремонтировано силовое оборудование на ПС 35/10 кВ "Моховое" в Залегощенском районе, что обеспечило надежность электроснабжения жителей одноименного села.

Во Владимирской области благодаря выполненным комплексным работам на крупных питающих центрах - ПС 110 кВ «Базовая» и ПС 110 кВ «Ундол» - повышена надежность электроснабжения 4,5 тысяч человек населения Собинского и Петушинского районов, а также ряда крупных промышленных предприятий, среди которых кондитерская фабрика «Ферреро Русия» и производитель кормов и кормовых добавок для с/х животных и птицы «Де Хёс».

В Смоленской области энергетики в июне приступили к проведению работ на подстанции ПС 110/35/10кВ «Кардымово» - основном питающем центре поселка городского типа Кардымово, в котором проживает более 4,6 тысяч жителей. Также от подстанции запитано ООО "Балтэнергомаш" - предприятие по производству комплектных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним. Ремонты проводятся в целях повышения надежности и качества электроснабжения данных потребителей, а также в рамках подготовки сетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду и завершатся в конце июля.

В общей сложности в течение года энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. Ремонт оборудования будет проведен и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. В целом на выполнение ремонтной программы будет направлено 11,6 млрд. рублей.