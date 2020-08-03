В Брянске к сдаче готовы 10 отремонтированных дорог

В Брянске к сдаче в эксплуатацию готовы 10 отремонтированных дорог. Степень готовности объектов - больше 95 процентов. Всего в городе в этом году отремонтируют 20 дорог протяженностью 32 километра.

На совещании в горадминистрации за качество и скорость ремонта критиковали трех подрядчиков: АО «Брянскавтодор», ООО «Дубровский водоканал» и ООО «СпектрБрянскСтрой». В этом году в федеральное законодательство внесли изменения, поэтому недобросовестным подрядчикам будет сложнее попасть на торги.

В Брянске решили создать дополнительную ступень контроля дорожных работ. В рабочие группы войдут депутаты и специалисты технадзора. Они будут проверять дороги до приемки и оценивать качество выполненных работ.

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