2020-08-03T16:10:16+03:00
Общество

В Брянске к сдаче готовы 10 отремонтированных дорог

В городе создадут дополнительную ступень контроля дорожных работ
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске к сдаче в эксплуатацию готовы 10 отремонтированных дорог. Степень готовности объектов - больше 95 процентов. Всего в городе в этом году отремонтируют 20 дорог протяженностью 32 километра.

На совещании в горадминистрации за качество и скорость ремонта критиковали трех подрядчиков: АО «Брянскавтодор», ООО «Дубровский водоканал» и ООО «СпектрБрянскСтрой». В этом году в федеральное законодательство внесли изменения, поэтому недобросовестным подрядчикам будет сложнее попасть на торги.

В Брянске решили создать дополнительную ступень контроля дорожных работ. В рабочие группы войдут депутаты и специалисты технадзора. Они будут проверять дороги до приемки и оценивать качество выполненных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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