Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 августа 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7430 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 75 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (11), в Почепском (5) и Брянском (4) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3128 (+11)
— Брянский район – 560 (+4)
— Дятьковский район – 415 (+1)
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 241
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 185 (+2)
— Жуковский район – 165
— Стародубский район – 154
— Фокино – 151 (+1)
— Клинцы – 143 (+1)
— Климовский район – 140
— Трубчевский район – 141 (+2)
— Почепский район – 131 (+5)
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 122 (+1)
— Клетнянский район – 96 (+1)
— Навлинский район – 93 (+1)
— Дубровский район – 91
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 69
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 45
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 36
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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