Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 августа 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7430 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 75 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (11), в Почепском (5) и Брянском (4) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3128 (+11)

— Брянский район – 560 (+4)

— Дятьковский район – 415 (+1)

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 241

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 185 (+2)

— Жуковский район – 165

— Стародубский район – 154

— Фокино – 151 (+1)

— Клинцы – 143 (+1)

— Климовский район – 140

— Трубчевский район – 141 (+2)

— Почепский район – 131 (+5)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 122 (+1)

— Клетнянский район – 96 (+1)

— Навлинский район – 93 (+1)

— Дубровский район – 91

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 69

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 45

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 36

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».