2020-08-02T10:52:04+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 августа 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 2 августа 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Карта распространения коронавируса в Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7430 человек.

За минувшие сутки диагноз сняли у 75 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (11), в Почепском (5) и Брянском (4) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3128 (+11)

— Брянский район – 560 (+4)

— Дятьковский район – 415 (+1)

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272

— Сельцо – 241

— Погарский район – 186

Новозыбков – 185 (+2)

— Жуковский район – 165

— Стародубский район – 154

Фокино – 151 (+1)

Клинцы – 143 (+1)

— Климовский район – 140

— Трубчевский район – 141 (+2)

— Почепский район – 131 (+5)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 122 (+1)

— Клетнянский район – 96 (+1)

— Навлинский район – 93 (+1)

— Дубровский район – 91

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 69

— Суземский район – 65

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 45

— Жирятинский район – 42

— Севский район – 36

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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