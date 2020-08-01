Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 августа 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 августа 2020 года. Болезнь обнаружили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших достигло 7400 человек.
За минувшие сутки диагноз сняли у 80 жителей области. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Новых больных выявили в 4 муниципальных образованиях Брянской области. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (17) и в Выгоничском (7) районе.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3117 (+17)
— Брянский район – 556 (+3)
— Дятьковский район – 414 (+3)
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272
— Сельцо – 241
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 183
— Жуковский район – 165
— Стародубский район – 154
— Фокино – 150
— Клинцы – 142
— Климовский район – 140
— Трубчевский район – 139
— Почепский район – 126
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 121 (+7)
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 92
— Дубровский район – 91
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 69
— Суземский район – 65
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 45
— Жирятинский район – 42
— Севский район – 36
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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