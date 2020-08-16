Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 августа 2020 года

Коронавирус диагностировали у 7830 брянцев с начала пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 25 человек, еще 19 – победили болезнь. Новых смертей не зарегистрировано. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

В целом с начала пандемии в регионе у 7830 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6366 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (9) и Брянском районе (6). Четыре новых случая зафиксировали в Трубчевском районе, два – в Жуковском. Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных. Среди них – Выгоничский, Дубровский, Брасовский районы, город Клинцы.

Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3321 (+9)

— Брянский район – 613 (+6)

— Дятьковский район – 421

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 180 (+2)

— Фокино – 165

— Трубчевский район – 162 (+4)

— Стародубский район – 156

— Клинцы – 149 (+1)

— Климовский район – 146

— Почепский район – 140

— Выгоничский район – 129 (+1)

— Мглинский район – 123

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 99 (+1)

— Навлинский район – 95

— Брасовский район – 92 (+1)

— Комаричский район – 87

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 45

— Севский район – 38

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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