Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 августа 2020 года

Коронавирус диагностировали у 7830 брянцев с начала пандемии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 25 человек, еще 19 – победили болезнь. Новых смертей не зарегистрировано. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
В целом с начала пандемии в регионе у 7830 человек обнаружили коронавирус. С инфекцией справились 6366 жителей Брянской области, скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (9) и Брянском районе (6). Четыре новых случая зафиксировали в Трубчевском районе, два – в Жуковском. Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных. Среди них – Выгоничский, Дубровский, Брасовский районы, город Клинцы.
Перечень всех случаев коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 3321 (+9)
— Брянский район – 613 (+6)
— Дятьковский район – 421
— Карачевский район – 302
— Унечский район – 273
— Сельцо – 245
— Погарский район – 188
— Новозыбков – 188
— Жуковский район – 180 (+2)
— Фокино – 165
— Трубчевский район – 162 (+4)
— Стародубский район – 156
— Клинцы – 149 (+1)
— Климовский район – 146
— Почепский район – 140
— Выгоничский район – 129 (+1)
— Мглинский район – 123
— Клетнянский район – 102
— Дубровский район – 99 (+1)
— Навлинский район – 95
— Брасовский район – 92 (+1)
— Комаричский район – 87
— Суражский район – 73
— Суземский район – 68
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 56
— Клинцовский район – 47
— Жирятинский район – 45
— Севский район – 38
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 17.
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