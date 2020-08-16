Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 августа 2020 года: возобновлены рейды на «безмасочников»

За сутки в Брянской области зафиксировали 32 новых случая коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Брянской области зафиксировали 32 новых случая коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 7805. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился «подрос» (на 0,04). Его обновленная величина равна 1,14.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 17 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 6347 (это больше 81% от общего числа). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске (11). Следом расположился Брянский район с четырьмя случаями. А замкнул эту тройку Трубчевский район, где прибавилось три коронавирусных пациента.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1532 теста на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом 47-м случае.

В магазинах Брянска возобновили проверки на предмет использования индивидуальных средств защиты, как того требует масочный режим. На нарушителей составили административные протоколы. В их числе оказались продавцы, кассиры и покупатели.

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