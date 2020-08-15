Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 августа 2020 года

По данным на 15 августа 2020 года, новые случаи коронавируса выявили в 14 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 августа 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека, выздоровели 17 инфицированных, новых смертей не произошло. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

В целом с начала пандемии в регионе у 7805 человек обнаружили коронавирус. С болезнью справились 6347 жителей Брянской области, скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Брянске (11) и Брянском районе (4). Три новых случая зафиксировали в Трубчевском районе. По два – в Жирятинском районе, городах Сельцо и Фокино. Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COCID-положительных. Среди них – Жуковский, Стародубский, Климовский, Мглинский, Клетнянский, Брасовский, Комаричский, Суземский районы.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3312 (+11)

— Брянский район – 607 (+4)

— Дятьковский район – 421

— Карачевский район – 302

— Унечский район – 273

— Сельцо – 245 (+2)

— Погарский район – 188

— Новозыбков – 188

— Жуковский район – 178 (+1)

— Фокино – 165 (+2)

— Трубчевский район – 158 (+3)

— Стародубский район – 156 (+1)

— Клинцы – 148

— Климовский район – 146 (+1)

— Почепский район – 140

— Выгоничский район – 128

— Мглинский район – 123 (+1)

— Клетнянский район – 102 (+1)

— Дубровский район – 98

— Навлинский район – 95

— Брасовский район – 91 (+1)

— Комаричский район – 87 (+1)

— Суражский район – 73

— Суземский район – 68 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 56

— Клинцовский район – 47

— Жирятинский район – 45 (+2)

— Севский район – 38

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 17.

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