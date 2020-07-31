Где сдать тест на коронавирус в Брянске: список клиник

Сдать анализ на коронавирус в Брянске можно в пяти государственных медицинских учреждениях. Об этом сообщил региональный оперштаб в четверг, 30 июля. Туда можно попасть с признаками инфекции с направлением от доктора.

Так, провериться на COVID-инфекцию можно в следующих организациях:

– Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области

– Брянская областная инфекционная больница

– Брянский клинико-диагностический центр

– Брянский областной кожно-венерологический диспансер

– Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.

Кроме того, сдать тест можно платно и без направления в нескольких частных клиниках. Кстати, там же проводят исследование на наличие антител к инфекции. Оно выявляет людей, уже переболевших COVIDом.

Перечень частных центров:

Лаборатория «Гемотест»:

- просп. Московский, д. 15

- ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 17

- ул. Красноармейская, д. 99

- ул. Литейная, д. 74

- ул. Проспект Станке Димитрова, д. 98

- ул. Фокина, д. 37

- ул. Чернышевского, д. 20.

Запись: 8 (800) 550-13-13.

Лаборатория «ИНВИТРО»

- пр-т Московский, д. 10/11

- ул. 3-го Интернационала, д. 29

- ул. Бежицкая, д. 1, корп. 4

Запись: 8 (800) 200-36-30.

Лаборатория «Ситилаб»

- ул. Ульянова, д. 9

- пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 1

- ул. Фокина, 27/43

- ул. Дуки, 71, офис №1

Запись: 8 (800) 100-363-0.

Лаборатория «Хеликс»

- ул. Ромашина, д. 27

Запись: 8 (4832) 59-03-01.

Клиника «Медси»

- ул. Дуки, д. 62

Запись: 8 (4832) 32-03-44.

Центр молекулярной диагностики

- пр-т Московский, д. 140

Запись: 8 (800) 707-78-81.

Цена на ПЦР-тест, который показывает наличие вируса в организме человек, в Брянске варьируется от 1250 до 2290 рублей. Еще порядка 600 рублей придется доплатить за взятие биоматериала. Срок выполнения анализа составляет 2-4 дня. Примерно столько же стоит иммуноферментный анализ на определение антител к коронавирусу.

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