Где сдать тест на коронавирус в Брянске: список клиник
Сдать анализ на коронавирус в Брянске можно в пяти государственных медицинских учреждениях. Об этом сообщил региональный оперштаб в четверг, 30 июля. Туда можно попасть с признаками инфекции с направлением от доктора.
Так, провериться на COVID-инфекцию можно в следующих организациях:
– Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области
– Брянская областная инфекционная больница
– Брянский клинико-диагностический центр
– Брянский областной кожно-венерологический диспансер
– Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД.
Кроме того, сдать тест можно платно и без направления в нескольких частных клиниках. Кстати, там же проводят исследование на наличие антител к инфекции. Оно выявляет людей, уже переболевших COVIDом.
Перечень частных центров:
Лаборатория «Гемотест»:
- просп. Московский, д. 15
- ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 17
- ул. Красноармейская, д. 99
- ул. Литейная, д. 74
- ул. Проспект Станке Димитрова, д. 98
- ул. Фокина, д. 37
- ул. Чернышевского, д. 20.
Запись: 8 (800) 550-13-13.
Лаборатория «ИНВИТРО»
- пр-т Московский, д. 10/11
- ул. 3-го Интернационала, д. 29
- ул. Бежицкая, д. 1, корп. 4
Запись: 8 (800) 200-36-30.
Лаборатория «Ситилаб»
- ул. Ульянова, д. 9
- пр-т Станке Димитрова, 67, корп. 1
- ул. Фокина, 27/43
- ул. Дуки, 71, офис №1
Запись: 8 (800) 100-363-0.
Лаборатория «Хеликс»
- ул. Ромашина, д. 27
Запись: 8 (4832) 59-03-01.
Клиника «Медси»
- ул. Дуки, д. 62
Запись: 8 (4832) 32-03-44.
Центр молекулярной диагностики
- пр-т Московский, д. 140
Запись: 8 (800) 707-78-81.
Цена на ПЦР-тест, который показывает наличие вируса в организме человек, в Брянске варьируется от 1250 до 2290 рублей. Еще порядка 600 рублей придется доплатить за взятие биоматериала. Срок выполнения анализа составляет 2-4 дня. Примерно столько же стоит иммуноферментный анализ на определение антител к коронавирусу.
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ИСТОЧНИК KP.RU