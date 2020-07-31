2020-07-31T12:40:37+03:00
Общество

В Брянске мужчина с молотком разбил машину и напал на двух женщин

Под окнами многоэтажки разгорелся бытовой скандал
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянске задержали мужчину, который разбил машину молотком и напал на двух женщин, пытавшихся его остановить. Бытовая ссора разгорелась днем 30 июля во дворе многоэтажки в Бежицком районе. Видео опубликовали пользователи в социальных сетях.

На записи видно, что мужчина ходит вокруг иномарки с молотком. Потом бьет кулаком в лицо женщину. После разбивает стекла в припаркованной иномарке.

Мужчина разбил почти все стекла в машине. Фото: "Типичный Брянск".

Мужчина разбил почти все стекла в машине. Фото: "Типичный Брянск".

На место выехали полицейские. Мужчину задержали. Сейчас он находится в комнате для задержанных в административном порядке.

- Правоохранители оценивают травмы потерпевшей и имущественный ущерб, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального УМВД России. - В поступках 37-летнего мужчины усматриваются действия по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Но уголовное дело на данный момент не завели.

Как стало известно "Комсомолке", конфликт разгорелся до того, как начали снимать видео для соцсетей. Под окнами мужчины парковали машину. Это ему не нравилось. До открытого конфликта не доходило. Однажды на крыше машины он оставил деревянное полено, предупреждая тем самым владельца, что в следующий раз он сможет скинуть его сверху.

Хозяин иномарки стал ломиться в квартиру к мужчине. Дома того не оказалось, зато оказались двое детей. Они незнакомцу не открыли. Тогда автомобилист стал кидать камешки в окна жильца. Одно из стекол разбилось.

Дети позвонили отцу. Тот пришел к своему дому уже с молотком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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