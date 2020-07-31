Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 июля 2020 года. Диагноз подтвердили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7370 человек.
56 жителей области смогли справиться с болезнью. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Новых больных выявили в 13 муниципальных образованиях Брянской области. Больше всего новых коронавирусных пациентов в Брянске (18), Трубчевском (3), Выгоничском (3) и Жирятинском (3) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3100 (+12)
— Брянский район – 553 (+1)
— Дятьковский район – 411
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 272 (+1)
— Сельцо – 241 (+1)
— Погарский район – 186
— Новозыбков – 183
— Жуковский район – 165 (+1)
— Стародубский район – 154
— Фокино – 150
— Клинцы – 142
— Климовский район – 140
— Трубчевский район – 139 (+3)
— Почепский район – 126
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 114 (+3)
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 92
— Дубровский район – 91 (+1)
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 69 (+1)
— Суземский район – 65 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 45 (+1)
— Жирятинский район – 42 (+3)
— Севский район – 36 (+1)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU