Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 июля 2020 года. Диагноз подтвердили еще у 30 брянцев. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7370 человек.

56 жителей области смогли справиться с болезнью. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Новых больных выявили в 13 муниципальных образованиях Брянской области. Больше всего новых коронавирусных пациентов в Брянске (18), Трубчевском (3), Выгоничском (3) и Жирятинском (3) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3100 (+12)

— Брянский район – 553 (+1)

— Дятьковский район – 411

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 272 (+1)

— Сельцо – 241 (+1)

— Погарский район – 186

— Новозыбков – 183

— Жуковский район – 165 (+1)

— Стародубский район – 154

— Фокино – 150

— Клинцы – 142

— Климовский район – 140

— Трубчевский район – 139 (+3)

— Почепский район – 126

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 114 (+3)

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 92

— Дубровский район – 91 (+1)

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 69 (+1)

— Суземский район – 65 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 45 (+1)

— Жирятинский район – 42 (+3)

— Севский район – 36 (+1)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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