Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7340 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 35 брянцев. 40 жителей области смогли справиться с болезнью. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (18), Брянском (8) и Погарском (5) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3088 (+18)
— Брянский район – 552 (+8)
— Дятьковский район – 411 (+1)
— Карачевский район – 301
— Унечский район – 271
— Сельцо – 240
— Погарский район – 186 (+5)
— Новозыбков – 183
— Жуковский район – 164
— Стародубский район – 154
— Фокино – 150 (+1)
— Климовский район – 140
— Клинцы – 142
— Трубчевский район – 136 (+1)
— Почепский район – 126 (+1)
— Мглинский район – 121
— Выгоничский район – 111
— Клетнянский район – 95
— Навлинский район – 92
— Дубровский район – 90
— Брасовский район – 87
— Суражский район – 73
— Комаричский район – 68
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 39
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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