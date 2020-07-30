Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7340 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 35 брянцев. 40 жителей области смогли справиться с болезнью. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (18), Брянском (8) и Погарском (5) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3088 (+18)

— Брянский район – 552 (+8)

— Дятьковский район – 411 (+1)

— Карачевский район – 301

— Унечский район – 271

— Сельцо – 240

— Погарский район – 186 (+5)

— Новозыбков – 183

— Жуковский район – 164

— Стародубский район – 154

— Фокино – 150 (+1)

— Климовский район – 140

— Клинцы – 142

— Трубчевский район – 136 (+1)

— Почепский район – 126 (+1)

— Мглинский район – 121

— Выгоничский район – 111

— Клетнянский район – 95

— Навлинский район – 92

— Дубровский район – 90

— Брасовский район – 87

— Суражский район – 73

— Комаричский район – 68

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 39

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 16.

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