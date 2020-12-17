Начальник команды "Динамо-Брянск" написал заявление на увольнение

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Начальник команды "Динамо-Брянск" Валерий Корнеев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Валерий Владимирович занимал эту должность с октября прошлого года. До этого был начальником управления физкультуры и спорта Брянской области. А еще раньше - нападающим сине-белых.

Осенью этого года в брянской команде случился раздор. Капитан команды выступил против главного тренера и начальника команды. Футболисты жаловались на руководство. Сообщили, что игроки выходили на поле с подтвержденным коронавирусом. РФС начал расследование по этому поводу, оно завершилось. Но об итогах не сообщают. Решения по этому поводу пока нет.

В этом году "Динамо-Брянск" играло в Футбольной национальной лиге. По итогам чемпионата команда заняла 17 место в турнирной таблице.

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