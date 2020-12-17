В Брянске началась вакцинация от коронавируса

Первые 200 доз поступили в поликлиники Брянска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске в четверг, 17 декабря, началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививку могут сделать медики, учителя и социальные работники. До конца года в регион поступит 1032 дозы препарата.

Первые 200 доз поступили в три поликлиники Брянска в среду, 16 декабря. Препарат привезли в Брянскую городскую поликлинику №1, Брянскую городскую поликлинику №5 и поликлинику Брянской городской больницы № 2. В прививочные кабинеты вакцину привез специально оборудованный автомобиль. Хранить и перевозить препарат можно только при температуре минус 18 градусов.

- Внутри новой машины установлено холодильное оборудование, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - В термофургоне имеются термоиндикаторы, которые выводятся на регистратор. Прибор показывает, какая температура внутри фургона на протяжении всего маршрута. По прибытии в медучреждение делается распечатка информации, подтверждающей сохранность вакцины и соблюдение правил перевозки при ее транспортировке.

Вскрытую ампулу можно хранить в течение двух часов. Одной ампулы хватает на пять уколов. Вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».