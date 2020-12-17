В Брянске возведут пристройку к больнице №4

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске возведут пристройку к городской больнице №4. Новый корпус будет пятиэтажным. В нем разместят аппарат МРТ, реанимационное отделение на девять коек и современный операционный блок.

Завершить стройку планируют в декабре следующего года.

Решение возвести пристройку приняли в этом году, сообщает ГТРК "Брянск". Деньги выделили из областного бюджета. Необходимость расширить площадь больницы назрела уже давно. Вокруг выросли новые микрорайоны.

Кстати, сейчас городская больница №4 работает как коронавирусный госпиталь.

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