В Брянске возведут пристройку к больнице №4

Фото: ГТРК "Брянск".
В Брянске возведут пристройку к городской больнице №4. Новый корпус будет пятиэтажным. В нем разместят аппарат МРТ, реанимационное отделение на девять коек и современный операционный блок.
Завершить стройку планируют в декабре следующего года.
Решение возвести пристройку приняли в этом году, сообщает ГТРК "Брянск". Деньги выделили из областного бюджета. Необходимость расширить площадь больницы назрела уже давно. Вокруг выросли новые микрорайоны.
Кстати, сейчас городская больница №4 работает как коронавирусный госпиталь.
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