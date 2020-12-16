Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за гололед во дворах наказали управляющие компании. Чиновники выписали 211 предписаний. По нормативам, песком и солью дороги должны быть обработаны не позднее, чем через полтора часа после образования наледи. Это время многие не соблюдали в понедельник, 15 декабря, когда на город обрушился ледяной дождь.

За два дня сотрудники районных администраций проверили работу 117 управляющих компаний. Рейды будут проходить всю эту неделю, сообщают в пресс-службе мэрии города. А также - по мере необходимости в зимний сезон.

За нарушение правил благоустройства физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным - до 25 тысяч рублей, юридическим фирмам - до 200 тысяч рублей.

За нарушение правил благоустройства физическим лицам грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным - до 25 тысяч рублей,юридическим фирмам - до 200 тысяч рублей.

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