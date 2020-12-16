Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Покупку новых троллейбусов для Брянска перенесли на следующий год. В этом году обновить подвижной состав помешал коронавирус. Городу необходимо закупить 90 новых машин.

На данный момент, по информации мэрии, троллейбусный парк изношен на 98 процентов. На балансе троллейбусного управления находится 96 машин и только семь из них младше семи лет.

- Троллейбусы максимально выводятся на линии в часы пик, помогая остальному транспорту разгружать основной пассажиропоток, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Кроме того, предпринимая усилия по стабилизации финансовой ситуации на предприятии, троллейбусное управление оказывает дополнительные услуги: парковки, медосвидетельствования, размещения рекламы.

В бюджете города на следующий год для предприятия предусмотрели субсидию - 11,6 миллиона рублей. Мэр Брянска очередной раз сказал, что власти намереваются сохранить электрический транспорт в городе.

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