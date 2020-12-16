В 2021 году учредят почетное звание "Заслуженный медработник Брянской области"

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В следующем году в Брянской области планируют учредить новое почетное звание - "Заслуженный медицинский работник". Такое решение в год эпидемии коронавируса приняли областные депутаты. С инициативой выступил вице-спикер заксобрания Владимир Пронин, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

Это предложение поддержал губернатор.

В ближайшее время депутаты приступят к разработке Положения о награждении. ОС следующего года почетное звание официально утвердят.

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