В Брянской области за 11 месяцев родилось 8963 детей

Вышли из моды некогда популярные имена: Галина, Валентина, Людмила, Геннадий, Валерий, Петр. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области за 11 месяцев с начала года родилось 8963 детей. Самыми популярными именами в этом году стали Артем и София.

В регионе родилось 217 девочек, которых назвали Софиями. Среди других популярных женских имен - Мария, Полина, Анна, Алиса. Следующие в рейтинге по популярности - Дарья, Милана, Виктория, Ксения, Вероника, Арина и Ева. Самыми редкими именами для девочек стали Анна-Моника и Варвара-Серафима, а также Аксинья, Аполлинария, Акулина, Меланья.

Мальчиков в Брянской области чаще называли Артемами, Иванами, Матвеями, Александрами и Михаилами. А вот среди самых редких мужских имен - Аркадий, Велеслав, Лукьян, Святогор, Вениамин, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Вышли из моды некогда популярные имена: Галина, Валентина, Людмила, Геннадий, Валерий, Петр. В этом году каждым из них назвали только одного новорожденного.

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