В Брянске прививку от коронавируса будут делать в четырех поликлиниках

Прививка будет добровольной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске прививки от коронавируса будут делать в четырех поликлиниках. Они находятся во всех районах города. Это поликлиника №1 в Бежице, №2 - в Володарском районе, №4 - в Советском, №5 - в Фокинском, сообщает ГТРК "Брянск".

В общей сложности до конца этого года в регион поступит только 1032 дозы препарата "Спутник V". Вакцину смогут получить только медики. Причем те, кто работает либо в коронавирусных госпиталях, в первичном звене или на скорой помощи.

Прививка будет добровольной.

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