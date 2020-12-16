В Брянске прививку от коронавируса будут делать в четырех поликлиниках

Прививка будет добровольной.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Брянске прививки от коронавируса будут делать в четырех поликлиниках. Они находятся во всех районах города. Это поликлиника №1 в Бежице, №2 - в Володарском районе, №4 - в Советском, №5 - в Фокинском, сообщает ГТРК "Брянск".
В общей сложности до конца этого года в регион поступит только 1032 дозы препарата "Спутник V". Вакцину смогут получить только медики. Причем те, кто работает либо в коронавирусных госпиталях, в первичном звене или на скорой помощи.
Прививка будет добровольной.
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