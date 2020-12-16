Финансовый документ приняли на очередной сессии горсовета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске приняли бюджет на следующий год и плановый период 2022 и 2023 годов. Очередная сессия горсовета прошла в среду, 16 декабря. Одни из вопросов был главный финансовый документ города.

Доходы городского бюджета составят 10,41 миллиарда рублей. Тратить деньги будут, в основном, на социальную сферу. На это пойдет 6,8 миллиарда рублей, это 65 процентов от всех доходов.

84 процента от расходов на социальную сферу потратят на образование.

Деньги из городского бюджета выделят на 13 муниципальных программ. В следующем году планируют продолжить строительство дороги между первым и вторым Брянском, построить дороги по улицам Визнюка и Счастливой, реконструировать вторую очередь Литейного моста, ремонтировать коллекторов, построить водозаборные сооружения, детский сад на улице Строкина и школу в 4-м микрорайоне, реконструировать здание Детской школы искусств №3 имени Свиридова, капитально отремонтировать три школьных бассейна.

Бюджет Брянска в следующем году будет дефицитным. Прогнозируемый дефицит бюджета на 2021 год - 78,4 миллиона рублей.

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