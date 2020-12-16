В Брянске открыли четыре ледовых катка

Начали заливать каток перед фонтаном на Кургане Бессмертия. Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске с наступлением зимы начали готовить ледовые катки. В сезоне 2020-2021 годов в городе планируют подготовить 100 объектов для зимних развлечений горожан и гостей. В этот комплекс входят открытые и закрытые катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны, хоккейные корты, ледовые площадки, ледовые склоны, рассказали "КП-Брянск" в Комитете по физической культуре и спорту Брянской городской администрации.

- В городе начали заливать катки, однако погодные условия сейчас не позволяют провести заливку основательно, - говорит начальник отдела учебно-спортивной и организационной работы спорткомитета Александр Горбачев. – Сейчас уже работают площадки у школы №8, по улице Брянского Фронта, открыт каток «Лапландия - арена» в роще Соловьи и площадка возле гипермаркета «Линия» в Бежицком районе.

В городе начали работать катки с искусственным льдом.

Приступили к подготовке катка и на Кургане Бессмертия перед фонтаном. Конечно, погодные условия вносят свои коррективы. Мокрый снег, ледяной дождь, нулевая температуры воздуха заметно влияют на скорость заливки и готовности объекта. К примеру, в прошлом году каток на Кургане так и не заработал в полную силу. Погода была неподходящей.

И все же жители Брянска, особенно дети и подростки, с нетерпением ждут, когда откроют катки и на них можно будет весло и интересно проводить свой досуг. Тем более, из-за коронавирусных ограничений делать на каникулах будет больше нечего.

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