Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 197 жителей региона. Выздоровели 230 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 20116 человек подтвердили диагноз, вылечились 17835 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2649 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 336556 раз.

Самое большой суточный прирост оказался в Брянске. Здесь выявили 84 новых случая. В Брянском районе заболели 28 человек. 14 случаев коронавируса выявили в Выгоничском районе, по 13 - в Комаричском и Климовском. 11 инфицированных оказалось в Злынковском районе. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 декабря 2020 года:

— Брянск – 8227 (+84)

— Брянский район – 2452 (+28)

— Дятьковский район – 857 (+3)

— Карачевский район – 640 (+4)

— Клинцы – 518

— Комаричский район – 499 (+13)

— Жуковский район – 497 (+3)

— Трубчевский район – 478 (+1)

— Стародубский район – 449 (+8)

— Новозыбков – 444 (+2)

— Выгоничский район – 411 (+14)

— Унечский район – 385 (+2)

— Брасовский район – 375 (+2)

— Сельцо – 350 (+1)

— Навлинский район – 352 (+4)

— Фокино – 347

— Климовский район – 316 (+13)

— Погарский район – 304

— Клинцовский район – 254 (+1)

— Почепский район – 253

— Мглинский район – 253

— Суземский район – 235

— Дубровский район – 227

— Клетнянский район – 190

— Красногорский район – 135

— Суражский район – 132 (+2)

— Злынковский район – 130 (+11)

— Гордеевский район – 116 (+1)

— Севский район – 108

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 42

— Иногородние – 46.

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