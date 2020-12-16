Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 197 жителей региона. Выздоровели 230 пациентов, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 20116 человек подтвердили диагноз, вылечились 17835 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2649 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 336556 раз.
Самое большой суточный прирост оказался в Брянске. Здесь выявили 84 новых случая. В Брянском районе заболели 28 человек. 14 случаев коронавируса выявили в Выгоничском районе, по 13 - в Комаричском и Климовском. 11 инфицированных оказалось в Злынковском районе. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 19 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 декабря 2020 года:
— Брянск – 8227 (+84)
— Брянский район – 2452 (+28)
— Дятьковский район – 857 (+3)
— Карачевский район – 640 (+4)
— Клинцы – 518
— Комаричский район – 499 (+13)
— Жуковский район – 497 (+3)
— Трубчевский район – 478 (+1)
— Стародубский район – 449 (+8)
— Новозыбков – 444 (+2)
— Выгоничский район – 411 (+14)
— Унечский район – 385 (+2)
— Брасовский район – 375 (+2)
— Сельцо – 350 (+1)
— Навлинский район – 352 (+4)
— Фокино – 347
— Климовский район – 316 (+13)
— Погарский район – 304
— Клинцовский район – 254 (+1)
— Почепский район – 253
— Мглинский район – 253
— Суземский район – 235
— Дубровский район – 227
— Клетнянский район – 190
— Красногорский район – 135
— Суражский район – 132 (+2)
— Злынковский район – 130 (+11)
— Гордеевский район – 116 (+1)
— Севский район – 108
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 42
— Иногородние – 46.
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