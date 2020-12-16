В брянском госуниверситете завершили капитальный ремонт

Фото: БГУ.
В Брянске завершился капитальный ремонт Брянского государственного университета. На работы потратили 14 миллионов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета, сообщают на сайте вуза.
В главном корпусе БГУ впервые появился пассажирский лифт. Его ввели в эксплуатацию в рамках программы "Доступная среда". Капитальный ремонт прошел на четвертом этаже здания.
Привели в порядок фасад студенческой столовой. В общежитиях заменили 507 оконных блоков.
На следующий год запланировали реконструкцию спортивного зала факультета физической культуры, обновить мебель и оборудование в аудиториях.
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