В Брянской области героем года стал руководитель коронавирусного госпиталя

Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области выбрали героя уходящего года. Им стал руководитель коронавирусного госпиталя в областной больнице Сергей Галаганов. За него отдали больше всего голосов.

Сергей Галаганов - ведущий сосудистый хирург области. Во время эпидемии ему поручили возглавить госпиталь для больных коронавирусом. Он не только руководит процессом, но и сам находится в "красной зоне", лечит пациентов.

Голосование проходило в группе правительства Брянской области в социальных сетях. На звание героя года претендовали школьники, которые спасли пенсионерку, провалившуюся под лед. А также ребята, спасшие ребенка, запутавшего в веревках на турнике, спортсмен Артем Осипенко, таможенник Максим Казаков, который создал памятник Антону Чехову на своей улице.

Теперь имя брянского героя - Сергея Галаганова, появится на сайте всероссийского проекта. О нем смогут узнать все жители нашей страны.

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