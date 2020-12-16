Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 декабря 2020 года

Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области коронавирусом на час ночи 16 декабря 2020 года заболели 199 жителей региона. Выздоровели 173 пациента, новых смертей не зарегистрировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 19919 человек подтвердили диагноз, вылечились 17605 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 954 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 333907 раз.

В брянском Новозыбкове зафиксировали вспышку коронавируса. Суточный прирост заболевших здесь составил 47 человек. Это больше, чем в областном центре. В целом с начала пандемии в Новозыбкове выявили 442 случая ковида.

В Брянске за сутки заболели 46 человек, в Брянском районе – 43. По 13 инфицированных выявили в Дятьковском и Злынковском районах, в Мглинском районе – 11, в Стародубском - 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.

38-е место по коронавирусу

Брянская область находится на 38-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом объявила главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова на заседании оперштаба. Чаще всего болеют люди от 49 до 64 лет.

Большую группу заразившихся составляют неработающие граждане и пенсионеры. На них приходится более 36 процентов всех случаев. На втором месте – офисные работники с 17 процентами. Также часто заболевают медработники, педагоги и сотрудники промышленных предприятий. При этом медперсонал стал болеть коронавирусом реже. Об этом говорят статистические данные – нынешняя цифра ниже той, что была весной.

Три тысячи коек могут максимально развернуть в Брянской области для больных коронавирусом. Пока же задействовано примерно две трети от этого количества – 2065. Прием ковид-больных ведут в десяти медицинских организациях. При ухудшении эпидемиологической обстановки резервные отделения перепрофилируют в инфекционные госпитали.

На это потребуются всего одни сутки. В итоге конечный фонд достигнет 2605 единиц, а к работе с коронавирусными пациентами примкнут еще пять медучреждений. Максимально в регионе для больных «Ковид-19» возможно развернуть 3000 коек. Весь круглосуточный коечный фонд в Брянской области составляет 8512.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Прививки от ковида

В Брянской области оборудовали 49 прививочных кабинетов для вакцинации от коронавиурса. Они будут работать в 31 медицинском учреждении области. Вакцину будут хранить на бактерийном складе в Брянске. В инфекционной больнице есть для этого три морозильника общим объемом 600 литров.

В этом году шанс получить вакцину есть только у медиков коронавиурсных госпиталей, первичного звена и скорой помощи. Брянская область в этом году получит 1032 дозы препарата «Спутник V» с учетом того, что 42 вакцины уже медикам сделали.

Из инфекционной больницы в прививочные кабинеты вакцину будет доставлять машина с морозильником. Автомобили социальной службы и медицинских организаций доставят туда же медиков.

Ограничения усиливаются

Брянские туристические базы и загородные базы отдыха будут принимать посетителей только с отрицательными тестами на коронавирус. Также из-за коронавируса отменили массовые уличные концерты и шоу. Запретили групповые посещения учреждений культуры школьниками. Театры разработали программы для детей с родителями без новогодних представлений.

Загрузка зрительного зала в театрах и кинотеатрах может быть не больше 25 процентов. Работу временных выставок и экспозиций в музеях приостановили. Исключение сделано только для международных и федеральных проектов. Посетители в музеях должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Большинство праздничных мероприятий пройдут в онлайн-режиме. Трансляции праздничных концертов и спектаклей будут осуществляться на сайтах учреждений.

В Брянске на безмасочников составили два административных протокола за сутки. В городе продолжили рейды по соблюдению масочного режима. Проверки провели в кафе, торговых центрах, салонах красоты и магазинах. В них участвовали представители городского отдела торговли, райадминистраций и полицейские. Всего обследовали 67 объектов. По одному брянцу без средств защиты поймали в Володарском и Бежицком районах.

В первом случае это был покупатель магазина промышленных товаров и косметики, во втором – менеджер салона связи. Обоим выписали протоколы по административной статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

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