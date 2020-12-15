В Брянской области родственникам погибших военных повысили пособие

Финансирование идет из областного бюджета.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области родителям и вдовам погибших военнослужащих повысили пособие. С 1 января 2021 года оно составит 31 тысячу 682 рубля. До этого пособие равнялось 29 тысячам 114 рублям.
По сравнению с 2014 годом сумма выросла в 30 раз. Шесть лет назад она была равна одной тысяче рублей. Сейчас размер пособия установлен на уровне средней заработной платы по экономике.
Указ о повышении пособия подписал губернатор Александр Богомаз. Финансирование идет из областного бюджета, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.
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