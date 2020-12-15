Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 199 жителей региона. Выздоровели 173 пациента, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 19919 человек подтвердили диагноз, вылечились 17605 жителя области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 954 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 333907 раз.

Самое большой суточный прирост оказался в Новозыбкове. Здесь выявили 47 новых случаев. В Брянске заболели 46 человек, в Брянском районе – 43. По 13 инфицированных выявили в Дятьковском и Злынковском районах, в Мглинском районе – 11, в Стародубском - 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 декабря 2020 года:

— Брянск – 8143 (+46)

— Брянский район – 2424 (+43)

— Дятьковский район – 854 (+13)

— Карачевский район – 636

— Клинцы – 518 (+1)

— Жуковский район – 494

— Комаричский район – 486

— Трубчевский район – 477

— Стародубский район – 441 (+10)

— Новозыбков – 442 (+47)

— Выгоничский район – 397 (+1)

— Унечский район – 383

— Брасовский район – 373

— Сельцо – 349

— Навлинский район – 348

— Фокино – 347 (+7)

— Погарский район – 304

— Климовский район – 303 (+7)

— Почепский район – 253

— Клинцовский район – 253

— Мглинский район – 253 (+11)

— Суземский район – 235

— Дубровский район – 227

— Клетнянский район – 190

— Красногорский район – 135

— Суражский район – 130

— Гордеевский район – 115

— Севский район – 108

— Злынковский район – 119 (+13)

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 42

— Иногородние – 46.

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