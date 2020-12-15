Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 199 жителей региона. Выздоровели 173 пациента, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 19919 человек подтвердили диагноз, вылечились 17605 жителя области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 954 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 333907 раз.
Самое большой суточный прирост оказался в Новозыбкове. Здесь выявили 47 новых случаев. В Брянске заболели 46 человек, в Брянском районе – 43. По 13 инфицированных выявили в Дятьковском и Злынковском районах, в Мглинском районе – 11, в Стародубском - 10. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 декабря 2020 года:
— Брянск – 8143 (+46)
— Брянский район – 2424 (+43)
— Дятьковский район – 854 (+13)
— Карачевский район – 636
— Клинцы – 518 (+1)
— Жуковский район – 494
— Комаричский район – 486
— Трубчевский район – 477
— Стародубский район – 441 (+10)
— Новозыбков – 442 (+47)
— Выгоничский район – 397 (+1)
— Унечский район – 383
— Брасовский район – 373
— Сельцо – 349
— Навлинский район – 348
— Фокино – 347 (+7)
— Погарский район – 304
— Климовский район – 303 (+7)
— Почепский район – 253
— Клинцовский район – 253
— Мглинский район – 253 (+11)
— Суземский район – 235
— Дубровский район – 227
— Клетнянский район – 190
— Красногорский район – 135
— Суражский район – 130
— Гордеевский район – 115
— Севский район – 108
— Злынковский район – 119 (+13)
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 42
— Иногородние – 46.
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