В Брянской области из-за коронавируса отменили уличные концерты и шоу

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области из-за коронавируса отменили массовые уличные концерты и шоу. Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба 14 декабря. Запретили групповые посещения учреждений культуры школьниками.

Театры разработали программы для детей с родителями без новогодних представлений. Загрузка зрительного зала в театрах и кинотеатрах может быть не больше 25 процентов. Работу временных выставок и экспозиций в музеях приостановили. Исключение сделано только для международных и федеральных проектов. Посетители в музеях должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

- Большинство праздничных мероприятий в муниципальных образованиях области пройдут в онлайн-режиме, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Трансляции праздничных концертов и спектаклей будут осуществляться на сайтах учреждений.

Деятельность детских развлекательных центров приостановили, если у них нет лицензии на дополнительные образовательные услуги. На турбазы можно попасть только с отрицательным тестом на коронавирус.

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