В Брянской области подготовили 49 прививочных кабинетов для вакцинации от коронавируса

Вакцину будут хранить на бактерийном складе в Брянске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области оборудовали 49 прививочных кабинетов для вакцинации от коронавиурса. Они будут работать в 31 медицинском учреждении области.

Вакцину будут хранить на бактерийном складе в Брянске. В инфекционной больнице есть для этого три морозильника общим объемом 600 литров, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В этом году шанс получить вакцину есть только у медиков коронавиурсных госпиталей, первичного звена и скорой помощи. Брянская область в этом году всего получит 1032 дозы препарата "Спутник V" с учетом того, что 42 вакцины уже укололи медикам.

Из инфекционной больницы в прививочные кабинеты вакцину будет доставлять машина с морозильником. Автомобили социальной службы и медицинских организаций доставят медиков для вакцинации в прививочные кабинеты.

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