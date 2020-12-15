Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 декабря 2020 года

В Брянске диагностировали 103 новых случая ковида. Это самый высокий показатель по области. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 15 декабря коронавирусом заболели 196 жителей региона. Выздоровели 224 пациента, новых смертей не зарегистрировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 19720 человек подтвердили диагноз, вылечились 17432 жителя области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 891 тест на коронавирус. За все время тестирование провели 332953 раза.

В Брянске диагностировали 103 новых случая ковида. Это самый высокий показатель по области. В Брянском районе заболели 34 человека, в Стародубском – 18, в Дятьковском - 9. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 14 муниципалитетах.

В Брянской области ввели очередные коронавирусные ограничения. Они коснулись присутствия гостей на различного рода торжествах. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

Согласно новым правилам, на массовых мероприятиях теперь могут присутствовать до 30 человек. Это касается свадеб, юбилеев и похорон/поминок. При этом ключевую роль играют размеры самих помещений: на каждого гостя должна приходиться площадь минимум в четыре квадратных метра.

В Брянской области на время запретили работать детским развлекательным центрам и игровым комнатам, которые функционируют без лицензии на осуществление дополнительного образования. На такую меру также пошли из-за распространения в области коронавирусной инфекции.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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