Tele2 в Брянске: цифровизация и развитие сети

Фото: Теле2.

Уходящий год стал непростым и непредсказуемым для всего мира. Одновременно с этим он открыл новые горизонты и ускорил процесс цифровизации. Из-за пандемии коронавируса многие жизненные процессы переместились в онлайн. В виртуальном пространстве теперь учатся, работают, совершают покупки, общаются с друзьями и близкими. Разумеется, все это требует стабильного доступа к интернету.

Tele2 всегда принимает новые вызовы. Оператор активно инвестирует в развитие сетевой инфраструктуры и расширяет зону покрытия, чтобы обеспечить максимальное число жителей Брянской области качественными услугами мобильной связи. В 2020 году специалисты технической службы модернизировали треть базовых станций в регионе. Также на 37 процентов выросло число технических объектов с поддержкой 4G.

Все эти факторы привели к увеличению объемов потребляемого интернет-трафика – с начала года рост составил 28 процентов, а количество активных data-юзеров возросло на 10 процентов. Новые клиенты мобильного оператора предпочитают пакетные тарифы, которые включают в себя гигабайты интернета и безлимит на популярные соцести. Так, более 30 процентов абонентов в Брянской области при подключении выбирают тарифный план «Мой онлайн».

Фото: Теле2.

Кроме того, Tele2 улучшила качество связи в наиболее оживленных местах Брянска. К примеру, скорость интернета заметно возросла в районе Кургана Бессмертия и в сквере Карла Маркса. Помимо этого, сеть была усилена вдоль крупных трасс, на территории брянского аэропорта, а также на пограничных переходах. В Брянской области голосовые услуги и высокоскоростной интернет оператора сегодня доступны 98 процентам жителей региона.

– В этом году доступ к цифровым сервисам стал не просто удобной опцией, а жизненной необходимостью, – рассказывает директор брянского филиала Tele2 Юрий Рулев. – Поэтому предоставление качественного сервиса и инновационных услуг остаются для нас приоритетными в работе и выступают дифференциатором на высококонкурентом телеком-рынке. Мы своевременно реагируем на изменения внешней среды, адаптируем продуктовую линейку под потребности наших клиентов. Так, например, до 23 января 2021 года абоненты могут подключиться к тарифу «Мой онлайн+» или новому кинотарифу «Везде онлайн» и получить запоминающийся золотой номер в подарок.

Tele2 – оператор для всех возрастов

При помощи технологий big data в компании проанализировали профили потребления представителей разных поколений и составили портрет абонента. Как же выглядит пользователь Tele2? По статистике, услугами компании пользуется 52 процента женщин и 48 процентов мужчин.

Наиболее активными пользователями мобильного интернета являются клиенты в возрасте до 18 лет. Поколение Z в месяц расходует более 22 гигабайт трафика. А вот разговаривают по телефону они так же как их бабушки и дедушки: в среднем по 7 часов в месяц. При этом интернет для старшего поколения не столь интересен: они используют примерно по 8 гигабайт в месяц.

Голосовая связь наиболее востребована у миллениалов (клиенты от 18 до 35 лет) и у поколения Х – тех, кто родился с 1964 по 1984 годы. В среднем они разговаривают по 8 часов в месяц. При этом миллениалы потребляют более 15 гигабайт, а поколению Х хватает 11 гигабайт интернета.

Интересно, что в уходящем году лидерами потребления интернет-трафика стали жители Клинцов, Новозыбкова и Трубчевска.

Фото: Теле2.

В интересах абонентов

Tele2 стремится стать ближе к максимальному числу потребителей. Сегодня оператор предоставляет услуги сотовой связи в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. Компания разрабатывает инновационные продукты, предлагает простые и удобные тарифы для граждан и организаций.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 выходит за пределы телекома и развивает уникальные партнерские проекты в рамках программы «Больше», поддерживая разнообразные интересы и потребности клиентов скидками, подарками и другими приятными бонусами.

Стать абонентом оператора можно любым удобным способом. В Брянской области работает 27 монобрендовых салонов и 6 модулей. Подключиться к Tele2 также можно в 1170 альтернативных точках продаж. Помимо прочего, заказ нового номера можно оформить в интернет-магазине Tele2. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, а абонент сможет заключить бумажный договор, который доставят вместе с картой.