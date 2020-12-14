Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 14 муниципалитетах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 196 жителей региона. Выздоровели 224 пациента, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 19720 человек подтвердили диагноз, вылечились 17432 жителя области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 891 тест на коронавирус. За все время тестирование провели 332953 раза.

В Брянске диагностировали 103 новых случая ковида. Это самый высокий показатель по области. В Брянском районе заболели 34 человека, в Стародубском – 18, в Дятьковском - 9. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 14 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 декабря 2020 года:

— Брянск – 8097 (+103)

— Брянский район – 2381 (+34)

— Дятьковский район – 841 (+9)

— Карачевский район – 636 (+3)

— Клинцы – 517

— Жуковский район – 494

— Комаричский район – 486 (+8)

— Трубчевский район – 477

— Стародубский район – 431 (+18)

— Новозыбков – 395

— Выгоничский район – 396 (+1)

— Унечский район – 383 (+1)

— Брасовский район – 373

— Сельцо – 349

— Навлинский район – 348 (+1)

— Фокино – 340 (+4)

— Погарский район – 304 (+1)

— Климовский район – 296

— Почепский район – 253

— Клинцовский район – 253

— Мглинский район – 242

— Суземский район – 235

— Дубровский район – 227 (+8)

— Клетнянский район – 190

— Красногорский район – 135 (+2)

— Суражский район – 130 (+3)

— Гордеевский район – 115

— Севский район – 108

— Злынковский район – 106

— Жирятинский район – 94

— Рогнединский район – 42

— Иногородние – 46.

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