Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 14 муниципалитетах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 196 жителей региона. Выздоровели 224 пациента, новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 19720 человек подтвердили диагноз, вылечились 17432 жителя области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 891 тест на коронавирус. За все время тестирование провели 332953 раза.
В Брянске диагностировали 103 новых случая ковида. Это самый высокий показатель по области. В Брянском районе заболели 34 человека, в Стародубском – 18, в Дятьковском - 9. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 14 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 декабря 2020 года:
— Брянск – 8097 (+103)
— Брянский район – 2381 (+34)
— Дятьковский район – 841 (+9)
— Карачевский район – 636 (+3)
— Клинцы – 517
— Жуковский район – 494
— Комаричский район – 486 (+8)
— Трубчевский район – 477
— Стародубский район – 431 (+18)
— Новозыбков – 395
— Выгоничский район – 396 (+1)
— Унечский район – 383 (+1)
— Брасовский район – 373
— Сельцо – 349
— Навлинский район – 348 (+1)
— Фокино – 340 (+4)
— Погарский район – 304 (+1)
— Климовский район – 296
— Почепский район – 253
— Клинцовский район – 253
— Мглинский район – 242
— Суземский район – 235
— Дубровский район – 227 (+8)
— Клетнянский район – 190
— Красногорский район – 135 (+2)
— Суражский район – 130 (+3)
— Гордеевский район – 115
— Севский район – 108
— Злынковский район – 106
— Жирятинский район – 94
— Рогнединский район – 42
— Иногородние – 46.
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