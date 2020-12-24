Представитель фракции «ЛДПР» Виталий Новиков стал депутатом Брянской областной Думы. Его кандидатуру поддержали народные избранники на 24-м по счету заседании, которое прошло в четверг, 24 декабря.Вопрос о полномочиях Виталия Новикова обсудили самым первым.Вакантное место образовалось после ухода из облдумы Михаила Аминтазаева. Экс-депутата, напомним, еще летом осудили за дачу взятки представителю Роспотребнадзора, который выявил нарушения на возглавляемом им предприятии – ООО «Деснянский пищекомбинат» в Трубчевске.Кроме того, на финальном заседании 2020 года депутаты изменили структуру парламента. Новшества коснулись двух комитетов. Так, в существующий коллегиальный орган по промышленности, строительству и предпринимательству добавили «связь». Плюс создали новый – по ЖКХ, транспорту, тарифно-ценовой политики, топливно-энергетическому комплексу, дорожному строительству. А возглавил его единорос Александр Башлаков.