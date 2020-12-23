В среду, 23 декабря, в брянском городе Новозыбков в очередной раз заметили санитарный вертолет. На нем эвакуировали в Брянск 66-летнего пациента местной районной больницы, которому потребовалась срочная операция. Об этом сообщает издание «Новозыбков.Su».Как уточнил главврач Новозыбковкой ЦРБ Сергей Бурый, больного доставили в Брянскую областную больницу.Для города это уже четвертый пациент, которого транспортировали в областной центр на вертолете. А самый первый вылет совершили 5 декабря. Тогда на борту находился 4-летний мальчик с хирургическим и серьезным сопутствующим заболеванием. Ребенку стало хуже, а потому потребовалась консультация медиков Брянска. Позже услугами санавиации воспользовались еще два новозыбковца. У обоих были проблемы с сердцем.