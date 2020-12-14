Стали известны адреса елочных базаров в Брянске

Ярмарки проработают до 31 декабря. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стали известны адреса официальных елочных базаров в Брянске. Их будет 22 и откроются они в субботу, 19 декабря, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Елочные базары будут работать каждый день до 31 декабря в Советском и Бежицком районах с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе - с 9.00 до 21.00, в Володарском - с 9.00 до 19.00.

Где купить живую елку в Брянске:

Советский район:

- улица Авиационная, 6;

- улица Крахмалева, 23 (остановка «Улица Костычева»);

- пересечение улиц Вали Сафроновой и 3-го Июля;

- улица Софьи Перовской, 48;

- улица Советская, напротив дома №52.

- улица Ромашина, между домами № 34 и детским садом «Добрынюшка»

- площадка напротив дома №1/11 по улице Бежицкой;

- улица Дуки, 33;

- улица Евдокимова, 3;

- улица Спартаковская, 130.

Бежицкий район:

- пересечение улиц Медведева и Союзной;

- улица Ульянова, 22;

- улица Почтовая, около домов №№106-108;

- улица Федюнинского, 1;

- улица Ульянова, 124;

- на территории, прилегающей к ГДК имени Медведева;

- улица Литейная, около дома №48/126.

Фокинский район:

- проспект Московский, №106/4

- на пересечении улиц Шолохова и Полесской;

- улица Богдана Хмельницкого, между домами №№5 и 14.

Володарский район:

- улица Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»;

- площадка перед домом по улице Пушкина, 85

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