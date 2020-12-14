Стали известны адреса елочных базаров в Брянске

Ярмарки проработают до 31 декабря.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Стали известны адреса официальных елочных базаров в Брянске. Их будет 22 и откроются они в субботу, 19 декабря, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Елочные базары будут работать каждый день до 31 декабря в Советском и Бежицком районах с 8.00 до 20.00, в Фокинском районе - с 9.00 до 21.00, в Володарском - с 9.00 до 19.00.
Где купить живую елку в Брянске:
Советский район:
- улица Авиационная, 6;
- улица Крахмалева, 23 (остановка «Улица Костычева»);
- пересечение улиц Вали Сафроновой и 3-го Июля;
- улица Софьи Перовской, 48;
- улица Советская, напротив дома №52.
- улица Ромашина, между домами № 34 и детским садом «Добрынюшка»
- площадка напротив дома №1/11 по улице Бежицкой;
- улица Дуки, 33;
- улица Евдокимова, 3;
- улица Спартаковская, 130.
Бежицкий район:
- пересечение улиц Медведева и Союзной;
- улица Ульянова, 22;
- улица Почтовая, около домов №№106-108;
- улица Федюнинского, 1;
- улица Ульянова, 124;
- на территории, прилегающей к ГДК имени Медведева;
- улица Литейная, около дома №48/126.
Фокинский район:
- проспект Московский, №106/4
- на пересечении улиц Шолохова и Полесской;
- улица Богдана Хмельницкого, между домами №№5 и 14.
Володарский район:
- улица Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»;
- площадка перед домом по улице Пушкина, 85
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