Брянцев предупредили о снеге и гололеде во вторник

На дорогах обещают гололедицу, местами гололед. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Брянской области предупредили о снеге и гололеде во вторник, 15 декабря. Неблагоприятный прогноз синоптиков будет действовать с девяти часов вечера понедельника до девяти часов вечера вторника.

В регионе обещают мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, местами гололед.

Ночью температура воздуха будет от нуля до минус пяти градусов. Днем столбик термометра опустится до минус шести градусов.

- На дорогах области организована круглосуточная работа диспетчерской службы, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог Брянской области. - Оперативная информация о работе машин и механизмов, а также о неблагоприятных погодных условиях передается в технические службы управления и в подрядные организации, в которых также организованы диспетчерские службы. Одновременно осуществляется взаимодействие с диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурной частью ГИБДД и МЧС.

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