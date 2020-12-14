В Брянске насмерть разбилась выпавшая из окна 5-летняя девочка

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Фокинском районе насмерть разбилась пятилетняя девочка, выпавшая из окна многоэтажного дома. Трагедия случилась вечером в воскресенье, 13 декабря.

Следователи завели по факту случившегося уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Следователи осмотрели место происшествия, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Зафиксировали обстановку в месте обнаружения тела ребенка, а также по месту проживания потерпевшей. Свидетелей и очевидцев происшествия допросили. Назначили необходимые судебные экспертизы.

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