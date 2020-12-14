Специалисты «Россети Центр» обеспечили электроснабжение госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Брянской области

Фото: «Россети Центр Брянскэнерго».

Специалисты ООО «БрянскЭлектро», входящего с сентября 2020 года в контур «Россети Центр», и филиала «Россети Центр Брянскэнерго» выполнили работы по электроснабжению госпиталя и резервного отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, расположенные в городе Унече.

Созданный на базе бывшей узловой железнодорожной больницы и рассчитанный на 400 коек, он является самым крупным в Брянской области объектом здравоохранения, где проходят лечение жители региона, больные коронавирусной инфекцией. Госпиталь оснащен компьютерным томографом и 14 аппаратами искусственной вентиляции легких.

В рамках технологического присоединения сотрудники «БрянскЭлектро» провели мероприятия, позволившие увеличить передаваемую мощность с 20 до 131 кВт, с изменением категории надежности питания госпиталя на вторую. Построены две кабельные линии 0,4кВ силовым кабелем ААБл, произведен монтаж двух измерительных комплексов трансформаторного включения 0,4 кВ.

«Брянскэнерго» в рамках оказания дополнительных услуг меньше чем за неделю провело мероприятия по электроснабжению резервного отделения для лечения больных COVID-19 ГБУЗ «УНЕЧСКАЯ ЦРБ»: проложены две кабельные линии 0,4 кВ, выполнены работы по монтажу внутренних сетей и освещения лечебного корпуса. Также изготовлено и смонтировано щитовое оборудование, в том числе подключен источник бесперебойного питания томографа.

«Учитывая социальную значимость нового госпиталя, мы провели работы в максимально сжатые сроки. Электроснабжение всех медицинских учреждений региона, тем более тех, где проходят лечение пациенты, больные коронавирусной инфекцией, находится на особом контроле у энергетиков», – отметил директор энергопредприятий Александр Косарим.