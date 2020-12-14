«Ростелеком» представил в Брянске возможности платформы «Культурный регион»

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» поделился опытом внедрения цифровой культурно-исторической платформы «Культурный регион», разработанной совместно с Группой компаний «Фабрика информационных технологий» (ФИТ). Презентация сервиса состоялась 10 декабря на региональной онлайн-конференции «Территориальный брендинг: создание, стратегии и технологии продвижения». Мероприятие было посвящено различным аспектам представления Брянской области на туристической карте России. Организаторами выступили правительство области, департамент экономического развития области и центр оказания услуг «Мой бизнес».

«Культурный регион» — технологичная платформа, которая помогает эффективно взаимодействовать представителям учреждений культуры с жителями и гостями региона. Сервис позволяет производить продажу электронных билетов, регистрироваться на бесплатные мероприятия, уведомлять пользователей о предстоящих событиях.

Павел Баранов, директор ГАУ Брянского областного «Центра оказания услуг «Мой бизнес»:

«Конференция “Территориальный брендинг” проводилась впервые. Это важное мероприятие для региона, поскольку здесь обсуждаются перспективы развития туристической отрасли, вырабатываются стратегии создания территориальных брендов. Мы благодарны “Ростелекому” за активное участие в этих вопросах. IT-решения, применяемые компанией, способны существенно повысить привлекательность Брянской области как для местных жителей, так и для гостей из других регионов».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Компания “Ростелеком” одна из первых включилась в цифровизацию туристической инфраструктуры. Представленная платформа признана лучшим проектом в номинации “Культура” Всероссийского конкурса региональной информатизации “ПРОФ-IT2019”. В условиях ограничительных мер отмечается повышение интереса к возможностям платформы со стороны организаций, которые безболезненно переводят свою деятельность в онлайн-формат. С помощью закладки “Цифровая культура” посетители различных культурных объектов совершают увлекательные виртуальные экскурсии по музеям, посещают выставки в формате дополненной реальности, участвуют в онлайн-трансляциях и мастер-классах, смотрят концерты и спектакли».

Александр Минаев, директор проекта цифровой культурно-туристической платформы «Культурный регион» группы компаний ФИТ:

«Платформа «Культурный регион» стала лидером по цифровизации культуры в рамках реализации нацпроектов. На конференции “Территориальный брендинг” мы обсудили возможности интеграции нашего решения с современными сервисами, которые послужат во благо каждого путешественника и станут опорой для развития туризма. Участники встречи оценили результаты внедрения платформы: в течение года к ней обратились более 500 тысяч посетителей для просмотра свыше 20 миллионов онлайн-трансляций».

Во время пандемии на базе платформы «Культурный регион» был реализован спецпроект «Области культуры. LIVE», который позволил агрегировать онлайн-афиши учреждений культуры Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей. На сегодняшний день бесперебойную работу платформы в целом и всех ее модулей обеспечивает «Ростелеком».