Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 декабря 2020 года

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 36 заболевших. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 14 декабря коронавирус установил очередной рекорд. За минувший день заболели 197 человек. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии. За прошедший день выздоровели 183 пациента, новых смертей не зарегистрировали.

В целом с начала пандемии в регионе у 19524 человек подтвердили диагноз, вылечились 17208 жителей области, умерли 168 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2390 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели больше 332 тысяч раз.

Больше всего новых случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 36 заболевших. В Брянском районе выявили 33 новых случая, в Жуковском – 13. В Унечском и Гордеевском районах зафиксировали по 12 инфицированных. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 27 муниципалитетах.

В Брянскую область за два дня поступило 900 доз вакцины от коронавируса. 11 декабря регион получил 200 штук вакцины «Спутник V», 12 декабря еще 700. В Брянск лекарство привезли в рефрижераторе, а на месте погрузили в холодильную камеру с температурой минус 35. Здесь препарат будет храниться до того, как его направят в районы области.

В первую очередь вакцинацию пройдут медработники. Прививки будут делать в амбулаторно-поликлинических отделениях.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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