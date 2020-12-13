Брянские зрители пообщались с создателями фильма «Нерка. Рыба красная»

Фото: Денис Будьков.

Создатели фильма «Нерка. Рыба красная» пообщались с брянскими зрителями. Встреча прошла в воскресенье, 13 декабря, в рамках показа картины в кинотеатре «Панорама». Режиссер фильма Дмитрий Шпиленок и продюсер Анна Сухова рассказали о работе съемочной группы.

Фильм «Нерка. Рыба красная» посвящен жизненному циклу рыбы нерки и удивительной природе Камчатки. Авторы смогли донести до зрителя мысль о хрупкости окружающего мира и о необходимости оберегать природные богатства.

Картину уже успели посмотреть на 194 кинофестивалях в 44 странах. Фильм получил 63 награды профессиональных конкурсов. У брянцев еще есть шанс увидеть картину в своем городе. Ограниченный показ продлится до 17 декабря, рассказывают создатели фильма.

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