В Брянской области прогнозируют сильный снегопад

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, пешеходам носить обувь с нескользкой подошвой. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области обещают ухудшение погоды. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС. На Брянщине с 21.00 13 декабря по 21.00 14 декабря ожидается сильный снегопад. Возможно налипание мокрого снега.

Подобные погодные условия могут спровоцировать обрывы проводов, проблемы в работе транспорта, пробки и аварии на дорогах, падение деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также возможно падение снега и наледи с крыш.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, пешеходам носить обувь с нескользкой подошвой.

При возникновении чрезвычайных происшествий звоните по телефону 01 (101 с мобильного) или 112. Также можно обратиться на телефон доверия главного управления МЧС России по Брянской области по номеру 8(4832) 443-000.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».