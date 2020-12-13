В Брянской области на борьбу с гололедом вышли 39 машин

Автомобилистов просят не создавать помех для работы дорожной техники. Фото: Александр ГЛУЗ

На федеральных трассах Брянской области для борьбы с гололедом за минувшие сутки задействовали 39 машин.

Ночью на дороги высыпали 10 тонн соли и 383 тонны песко-соляной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

Сотрудники организации проводят превентивную обработку дорог противогололедными материалами. Автомобилистов просят не создавать помех для работы дорожной техники.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».