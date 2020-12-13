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В Брянской области на борьбу с гололедом вышли 39 машин

Ночью на дороги высыпали 10 тонн соли
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Автомобилистов просят не создавать помех для работы дорожной техники.

Автомобилистов просят не создавать помех для работы дорожной техники.

Фото: Александр ГЛУЗ

На федеральных трассах Брянской области для борьбы с гололедом за минувшие сутки задействовали 39 машин.

Ночью на дороги высыпали 10 тонн соли и 383 тонны песко-соляной смеси. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

Сотрудники организации проводят превентивную обработку дорог противогололедными материалами. Автомобилистов просят не создавать помех для работы дорожной техники.

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